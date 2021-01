Brasile: Msf, sistema sanitario in Amazzonia al collasso per la seconda volta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le nostre équipe – si legge ancora - sono in azione nelle città amazzoniche di Sao Gabriel da Cachoeira e Tefé, entrambe a pochi giorni di navigazione dalla capitale Manaus. Con gli ospedali della capitale dello stato in difficoltà, non c'è nessun posto dove trasferire i pazienti più gravi. Stiamo ampliando con urgenza i team e valutando come supportare il sistema sanitario a Manaus, ma ci sono già molti decessi e molti altri potrebbero seguire". Secondo Medici senza frontiere "se nella prima settimana di gennaio un terzo dei pazienti Covid-19 a Tefé aveva bisogno di ossigeno, la scorsa settimana erano già diventati due terzi”. Inoltre “i pazienti arrivano in condizioni sempre più gravi al momento del ricovero, segno che si va incontro a una situazione disastrosa”, prosegue l’organizzazione. “Poiché non ci sono generatori di ossigeno vicino a Tefé, le bombole devono essere inviate a Manaus per essere ricaricate. Abbiamo donato 50 nuove bombole all'ospedale regionale di Tefé alla fine del 2020, ma senza possibilità di ricaricarle a Manaus, anche l'area rurale rischia di esaurire questa risorsa vitale", afferma Msf nella nota. (Brb)