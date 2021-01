Usa: Casa Bianca, con Russia collaborazione ma anche richiamo a responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha ordinato all'intelligence degli Stati Uniti un resoconto dettagliato sulle recenti azioni ostili da parte della Russia, che vanno dal massiccio attacco hacker contro dipartimenti e agenzie federali dello scorso novembre al caso delle taglie offerte ai Talebani per eliminare militari della coalizione a guida Usa in Afghanistan. Ciononostante, l'amministrazione del presidente Joe Biden perseguirà un accordo con Mosca su una grande questione di reciproco interesse, quale il controllo delle armi nucleari. E' questo, in sintesi, il modo in cui verranno condotte le relazioni Usa-Russia, enucleato dalla portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. "Anche se lavoriamo con la Russia per promuovere gli interessi degli Stati Uniti - ha detto in conferenza stampa - allo stesso modo lavoriamo per chiedere alla Russia di rendere conto delle sue azioni avventate e ostili nei nostri confronti". (Nys)