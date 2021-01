Ue-Turchia: incontro tra Borrell e Cavusoglu, interesse a rapporto vantaggioso per entrambi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ha un interesse strategico nello sviluppo di un rapporto di cooperazione e reciprocamente vantaggioso con la Turchia, ancorato a valori e principi. E' quanto è emerso dall'incontro di oggi tra l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, e il ministro degli Affari esteri turco Mevlut Cavusoglu, a Bruxelles. Il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) ha spiegato che i colloqui hanno offerto l'opportunità di fare il punto sulle relazioni Ue-Turchia nel quadro stabilito dal Consiglio europeo di dicembre e di discutere la via da seguire concentrandosi sulla situazione nel Mediterraneo orientale, che è un fulcro delle relazioni Ue-Turchia. Il Consiglio europeo di dicembre ha invitato l'Alto rappresentante e la Commissione europea a presentare una relazione sullo stato di avanzamento delle relazioni politiche, economiche e commerciali Ue-Turchia e sugli strumenti e le opzioni su come procedere. L'incontro tra Borrell e Cavusoglu ha consentito uno scambio di vedute cordiale, franco e approfondito per avanzare in questa direzione. (Beb)