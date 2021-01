Usa: Parler perde il ricorso contro Amazon, non tornerà online (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al centro delle attenzioni della commissione ci sono anche i presunti legami di Parler con la Russia, come documentato da alcune notizie notizie relative all’assalto al Congresso. La lettera di Maloney pone l’accento sull'utilizzo da parte di Parler di una società di servizi web di proprietà russa, la Ddos-Guard, che tra i suoi clienti annovera anche soggetti legati al governo russo. Un fatto, questo, che lascerebbe ipotizzare una certa vulnerabilità di Parler alle richieste di dati da parte delle agenzie di Mosca. "Voglio andare in fondo alla questione e capire chi possiede e finanzia piattaforme di social media come Parler, che giustificano e creano violenza", ha detto Maloney in un'intervista alla “Washington Post”. A causa del suo coinvolgimento nei fatti del 6 gennaio, Parler è stata rimossa dai servizi di distribuzione di Apple e Google e ha perso i servizi di web hosting di Amazon. (Nys)