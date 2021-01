Governo: ecco le conclusioni del Consiglio dei ministri di stasera (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri ha inoltre deciso di non impugnare la legge della Regione Abruzzo n. 33 del 23/11/2020, recante "Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 30 novembre 2017, n. 57 (Modifiche alla legge regionale 30 agosto 2017, n. 49 (Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017) e altre disposizioni di carattere finanziario) per il sostegno al pendolarismo studentesco e ulteriori disposizioni"; la legge della Regione Emilia Romagna n. 7 del 26/11/2020, recante "Riordino istituzionale e dell'esercizio delle funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale. Abrogazione delle leggi regionali 10 aprile 1995, n. 29 e 1° dicembre 1998, n. 40 e modifica di leggi regionali"; la legge della Regione Basilicata n. 38 del 24/11/2020, recante "Modifiche alla Legge regionale 6 agosto 1997, n. 38 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico)"; la legge della Regione Umbria n. 11 del 27/11/2020, recante "Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2019"; la legge della Regione Umbria n. 12 del 28/11/2020, recante "Assestamento del Bilancio di previsione 2020-2022 - Ulteriori modificazioni a leggi regionali"; la legge della Regione Veneto n. 36 del 01/12/2020, recante "Assestamento del bilancio di previsione 2020-2022"; la legge della Regione Veneto n. 37 del 01/12/2020, recante "Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano sociosanitario regionale 2012-2016" ed ulteriori disposizioni"; la legge della Regione Toscana n. 93 del 27/11/2020, recante "Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019"; la legge della Regione Toscana n. 94 del 27/11/2020, recante "Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022. Terza variazione"; (segue) (Com)