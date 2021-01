Usa: McConnell propone rinvio impeachment a febbraio per permettere a Trump di prepararsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della minoranza al Senato degli Stati Uniti, Mitch McConnell, ha proposto ai colleghi repubblicani della camera alta del Congresso di concedere al team legale dell'ex presidente, Donald Trump, due settimane per prepararsi all'imminente processo di impeachment e di ritardarne, quindi, l'inizio a febbraio. Lo riferisce l’emittente “Cnn”, precisando che la proposta sarebbe giunta durante una riunione in videoconferenza tra i senatori repubblicani. McConnell, divenuto leader della minoranza repubblicana da quando la maggioranza del Senato è passata nelle mani del Partito democratico, ha detto ai repubblicani di “non aver fretta” di iniziare il processo. Dal suo punto di vista, la Camera dei rappresentanti si è mossa rapidamente sulla messa in stato d’accusa di Trump – approvandola mercoledì 13 gennaio - ma il Senato ha bisogno di tempo per prepararsi per un processo completo. Trump è accusato di “incitamento all’insurrezione” per i fatti del Campidoglio, dove un gruppo di suoi sostenitori ha fatto irruzione il 6 gennaio scorso per interrompere la certificazione del voto elettorale da parte del Congresso.(Nys)