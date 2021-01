Usa: deputata repubblicana Green presenta articoli per impeachment Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marjiorie Taylor Green, deputata della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, ha ufficialmente presentato articoli per la messa in stato d’accusa del presidente Joe Biden. Lo riferiscono i media Usa, osservando che Green, repubblicana della Georgia, è una nota sostenitrice delle teorie cospirazioniste di QAnon. L’inquilino della Casa Bianca, insediatosi mercoledì 20 gennaio, viene accusato di “abuso di potere” in riferimento al periodo in cui era il vice di Barack Obama. Biden sarebbe colpevole di aver consentito a suo figlio Hunter di entrare nella società ucraina Burisma e quindi, data la sua determinazione a difendere senza scrupoli il figlio, sarebbe inadatto a svolgere l'incarico di presidente degli Stati Uniti d’America.(Nys)