Roma 2021: i 5 consiglieri ribelli M5s "candidato super partes", centrosinistra strizza l'occhio (2)

- Stefano Fassina di Sinistra per Roma ha rilanciato sui suoi social l'invito e ha commentato: "È molto importante il messaggio politico contenuto nel post sottoscritto da 5 consiglieri capitolini del M5s, presidenti o ex presidenti di commissione. Va raccolta la loro disponibilità al confronto su temi fondamentali per il futuro di Roma. La ricandidatura della sindaca Raggi inibisce la costruzione di un’alleanza a Roma con il M5s, nonostante la maturazione del rapporto politico emersa nei giorni scorsi con il voto di fiducia al governo Conte". Dello stesso avviso anche Amedeo Ciaccheri, esponente di Liberare Roma e presidente del Municipio VIII. "Mancano ormai poche settimane all'indizione delle elezioni - afferma Ciaccheri - e il dibattito da aprire oggi è ancora più urgente anche per parlare a cittadine e cittadini delusi da un progetto di cambiamento fallito e disastroso, ma senza scorciatoie politiciste. C'è un'unica opportunità in questo momento: che il campo progressista presenti la propria alleanza e il proprio progetto, senza alchimie con figure fallimentari che si chiamino Raggi o Polverini". (segue) (Rer)