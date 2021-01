Ecuador: Covid, al via oggi la campagna vaccinazione a Quito e Guayaquil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell''Ecuador hanno iniziato oggi la campagna di vaccinazione contro la Covid-19. Le prime somministrazioni sono state effettuate presso l'ospedale Pablo Arturo Suarez, nel nord della capitale Quito, e presso l'ospedale di Guayaquil, alla presenza del ministro della Salute, Juan Carlos Zevallos. La campagna è stata avviata immediatamente dopo aver ricevuto la prima spedizione di dosi da parte dell'industria farmaceutica statunitense Pfizer. Nella cosiddetta "fase zero" del piano di vaccinazione in Ecuador, sarà vaccinato il personale sanitario in prima linea contro la pandemia, gli anziani ospitati in centri geriatrici e il personale delle strutture. Secondo l'accordo siglato tra il governo di Quito e la Pfizer, l'industria dovrebbe inviare nel Paese sudamericano 86.000 dosi entro la fine di febbraio e completare la fornitura di 2 milioni di dosi entro marzo. Complessivamente, il governo ecuadoriano ha annunciato che investirà circa 200 milioni di dollari nell'acquisizione di vaccini contro la Covid-19 che verranno ricevuti fino a settembre o ottobre, con l'obiettivo di raggiungere l'immunizzazione per 9 milioni di abitanti, il 60 per cento della popolazione del Paese andino. Oltre ai due milioni di dosi acquisite dalla Pfizer, quattro milioni saranno acquisiti dalla anglo-svedese AstraZeneca, che sviluppa il CovidShield in collaborazione con l'università britannica di Oxford e altri otto milioni arriveranno in Ecuador grazie all'iniziativa Covax, quest'ultima coordinata dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). (Mec)