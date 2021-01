Francia: ministro Salute, 70 milioni di vaccinati contro Covid entro agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo del governo francese è quello di vaccinare contro entro agosto 70 milioni di persone. Lo ha detto il ministro della Salute francese, Olivier Veran, intervenendo ai microfoni dell'emittente televisiva "Tf1". Secondo le informazioni riportate da "Tf1", ad oggi in Francia sono state vaccinate 823.567 persone. "L'Alto consiglio della salute pubblica (Hcsp) raccomanda ai francesi, ed è la raccomandazione faccio anche io, di non utilizzare più la mascherina artigianale che si fa a casa", ha detto Veran. Il ministro della Salute ha spiegato che nel Paese si registrano quotidianamente tra i 200 e i 300 casi di persone positive alla variante britannica. Veran non ha poi escluso un ritorno della serrata: "Potremmo arrivare fino a un riconfinamento se la situazione lo dovesse richiedere", ha affermato. Nel corso del suo intervento, Veran ha citato anche la situazione di bar ristoranti, ancora chiusi. "Spero solo che potremo riaprire il più rapidamente possibile", si è limitato a dire il ministro. (Frp)