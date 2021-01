Edilizia scolastica: Ascani, settore non si è fermato, misure funzionano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante l'emergenza sanitaria che ha travolto il nostro Paese, il 2020 è stato un anno record per i pagamenti relativi all'edilizia scolastica: è stata liquidata agli enti locali una spesa di oltre 400 milioni di euro, che comprende anche gli interventi di edilizia leggera disposti per garantire sicurezza all'interno dei nostri istituti". Lo afferma, in una nota, la viceministra dell'Istruzione con delega all'edilizia scolastica, Anna Ascani. "Parliamo del 66 per cento in più rispetto all'anno precedente - aggiunge -. Questo vuol dire che la macchina organizzativa ha funzionato bene, che le semplificazioni, la sburocratizzazione delle procedure, la concessione di poteri commissariali ai Sindaci e ai Presidenti di Province e Città metropolitane hanno impresso una significativa accelerazione. La pandemia non ha fermato l'impegno di tutti i soggetti coinvolti in questo settore. Abbiamo fatto un lavoro straordinario, dobbiamo proseguire su questa strada".(com)