Usa: Biden, la nostra strategia anti-Covid è un “piano da tempo di guerra”

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha definito “da tempo di guerra” il piano elaborato dalla sua amministrazione per affrontare la pandemia di Covid-19. "Quando dico tempi di guerra le persone mi guardano come se si chiedessero 'tempi di guerra'?”, ha spiegato il presidente presentando il piano alla Casa Bianca. “L'ho detto ieri – ha proseguito – 400 mila statunitensi hanno perso la vita e sono più di quanti ne siano morti durante il Secondo conflitto mondiale”. Per questa ragione, il piano per affrontare la crisi “è un'iniziativa da tempi di guerra", ha aggiunto Biden, sottolineando che l’iniziativa prevede “uno sforzo su vasta scala per aumentare la produzione di dispositivi di protezione, siringhe, aghi” e altre misure di contrasto alla pandemia.(Nys)