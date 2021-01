Usa-Iraq: dipartimento di Stato condanna attentati a Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti condannano “con la massima fermezza” gli attacchi terroristici compiuti oggi a Baghdad, durante i quali hanno perso la vita 32 persone. E’ quanto si legge in una nota del dipartimento di Stato. Per la diplomazia di Washington si tratta di “deprecabili atti di omicidio di massa” che fanno riflettere su quanto il terrorismo “continui a minacciare la vita di iracheni innocenti”. Per questo, il dipartimento di Stato esprime “le più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime”.(Nys)