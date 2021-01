Covid: Michel, consegne vaccini vanno rispettate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le consegne dei vaccini devono essere rispettate. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. "Questa riunione ha permesso ai 27 di mostrare la serietà che diamo a questa situazione e il carattere indispensabile delle misure restrittive che devono essere mantenute o rafforzate" in alcuni casi. Michel ha spiegato che è stata mostrata "soddisfazione per il riconoscimento dei test rapidi antigenici" sui cui i leader hanno trovato accordo. "Riteniamo si debba essere molto impegnati perché lo scambio di informazioni venga rafforzato così da darci capacità di misurazione" delle varianti del virus. Per quanto riguarda le frontiere, "siamo convinti della necessità di lasciare le frontiere aperte per il buon funzionamento del mercato interno, al contempo siamo convinti che occorra prevedere restrizioni agli spostamenti non essenziali". Per Michel c'è la "necessità di essere estremamente vigilanti per cercare di contenere il virus e le nuove varianti". (segue) (Beb)