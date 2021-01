Ue: Conte, strategia europea su vaccino anti-Covid deve procedere in maniera rapida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strategia europea delle vaccinazioni deve procedere in maniera rapida ed efficace. E' quanto afferma in un messaggio su Twitter il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, commentando il Consiglio europeo odierno. "Le consegne dei vaccini devono rispettare gli impegni. La protezione della salute dei nostri cittadini è al centro dell’azione coordinata di governi e Commissione europea per sconfiggere la pandemia". (Rin)