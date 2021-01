Covid: von der Leyen, situazione seria, garantire consegne vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione della pandemia in Europa resta molto sera e ci sono preoccupazioni per le nuove varianti. Per questo bisogna garantire l'arrivo delle dosi di vaccini. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella conferenza stampa al termine del Consiglio europeo. "La situazione resta molto seria" e ci sono motivi "di preoccupazione per le nuove varianti" di coronavirus, per cui "dobbiamo assicurare le consegne dei vaccini". In questo contesto, "sono felice che abbiamo concordato con i Paesi membri quante più dosi possibile" per le prossime settimane e mesi. "Per questo lavoriamo mano nella mano con Ema e le aziende" e "siamo determinati a dare più stabilità al processo di consegna", ha detto von der Leyen. (Beb)