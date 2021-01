Covid: Michel, nuove varianti impongono di rimanere attenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove varianti impongono di rimanere molto attenti. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nella conferenza stampa al termine del Consiglio europeo. "Siamo in presenza di nuove varianti di Covid, il che ci impone di rimanere estremamente attenti. Sarà necessario coadiuvare con misure molto rigorose la propagazione del virus", ha detto. "Vogliamo mantenere il funzionamento del mercato interno, ma pensiamo sia necessario introdurre misure restrizioni sulla base di un coordinamento europeo ai viaggi non essenziali", ha continuato. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha aggiunto che la Commissione europea farà una proposta su come tenere insieme questi elementi. (Beb)