© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, venerdì 22 gennaio, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9 - riunione in videoconferenza della V Commissione. Odg: programmazione lavori della V CommissioneOre 11 - riunione in videoconferenza delle Commissioni II, VI, I e Serizi Pubblici Locali. Odg: 1) Bilancio di Previsione Finanziaria e documento unico di programmazione (DUP) 2021-2023. Illustrazione dell'assessore Rolando per le materie di propria competenza; 2) Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) - periodo 2021-2023 (articolo 170, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000). Approvazione; 3) deliberazione 2020-02865/24 - Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali. Applicazione dell'articolo 172, lettera c), concernente servizi pubblici a domanda individuale anno 2021; 4) Deliberazione 2020-02867/24 - Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023. Approvazione.Ore 15 - riunione in videoconferenza delle Commissioni VI, II e V. Odg: Presentazione Del Psiv - Piano Strategico dell'infrastruttura Verde della Città Di Torino.(Rpi)