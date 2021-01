Usa: Raggi, insulto a Melania Trump è sessista, è offesa per tutte le donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che ieri Alan Friedman ha detto riferendosi alla ex first lady degli Usa è un insulto per tutte le donne. Chiamiamo le cose con il loro nome. Non si tratta di una battuta infelice, ma di una frase sessista che non può e non deve essere tollerata". Lo scrive in un tweet la sindaca di Roma, Virginia Raggi, commentando le affermazioni di Friedman che ha definito "escort" Melania Trump nel corso di una trasmissione televisiva. (Rer)