Usa-Russia: “Cnn”, Biden punta a estensione di 5 anni per trattato riduzione armi strategiche (2)

- Il presidente russo, Vladimir Putin, alla riunione di fine 2020 del ministero della Difesa di Mosca, aveva sottolineato che gli Stati Uniti non avevano risposto alle proposte della Russia di estendere il Trattato. "Non c'è certezza sul Trattato sulle armi strategiche che, come sapete, scadrà nel febbraio del prossimo 2021. Abbiamo più volte dichiarato la nostra disponibilità ad estendere questo accordo. Non c'è stata risposta", aveva detto Putin. Il Trattato sulle misure per ridurre e limitare le armi strategiche è stato firmato dai presidenti di Russia e Stati Uniti, Dmitrij Medvedev e Barack Obama nel 2010 ed è entrato in vigore nel 2011. Ad oggi è l'unico trattato esistente sulla limitazione delle armi tra Russia e Stati Uniti. L'amministrazione statunitense a vari livelli ha sottolineato la necessità di includere la Cina nei negoziati per raggiungere un nuovo accordo nucleare trilaterale tra Russia, Cina e Stati Uniti, ma Pechino rifiuta questa idea. (Nys)