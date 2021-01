Pci: D’Alema, serve nuovo contenitore per la sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Serve un nuovo contenitore per la sinistra. Bisogna costruire una forza di sinistra riformista e democratica in grado di rimettere insieme in Italia ciò che si è diviso”. Lo sostiene Massimo D’Alema in una intervista a Rainews, in occasione del centenario della nascita del Pci. Secondo D’Alema, il “legame con l'Unione Sovietica fu un impedimento ad esercitare un ruolo di governo”. Alla metà degli Settanta, sottolinea, “era maturo in Italia un cambiamento al governo ma il Pci non seppe offrire questa prospettiva al Paese perché suo legame con Unione sovietica, in un mondo diviso dalla Guerra Fredda, precludeva la possibilità di diventare una forza di governo". Quanto all’eredità del partito, D’Alema precisa: "forse avremmo dovuto ragionare di più su cosa si doveva conservare di quella storia. Innanzitutto, una serietà della politica che si è molto consumata nel corso degli anni e poi l’idea che la politica è l'arte del possibile ma ha bisogno di un orizzonte di speranza, di futuro”.(Rin)