Credito: Germania, per la “Faz” Commerzbank ridurrà la propria rete a 400-500 filiali

- Commerzbank ridurrà la propria rete a 400-500 filiali, con una netta riduzione dei posti di lavoro, nel quadro del piano di ristrutturazione che sta perseguendo. È quanto afferma il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung, secondo cui il secondo istituto di credito tedesco dopo Deutsche Bank dovrebbe chiudere 150 sedi all'anno. L'obiettivo è raggiungere un totale di 400-500 filiali entro il 2023. È probabile che a tutti i dipendenti di età pari o superiore ai 55 anni interessati dalla chiusura di una filiale Commerzabank offra un accordo di pensionamento parziale. Per i lavoratori più giovani sono previste misure di riqualificazione. Inoltre, sono probabili offerte di fine rapporto. Non è chiaro se ciò sia sufficiente per evitare licenziamenti per motivi aziendali. Nelle filiali di Commerzbak sono impiegati circa 10 mila dipendenti, di cui almeno un terzo rischierebbe di perdere il posto di lavoro. (Geb)