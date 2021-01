Difesa: Rizzo (M5s) a “Nova”, assetto Iveco Defence Vehicles deve restare estraneo a trattative con Faw

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Come ha già avuto modo di affermare il ministro Patuanelli, questo interessamento del gruppo Faw Jefang” nei confronti di Iveco “va verificato con Cnh. A mio avviso resta inteso che l’assetto di Iveco Defence Vehicles non può rientrare nel ‘pacchetto di trattative’ e che dunque dovrà restarne estranea”. Lo ha spiegato ad “Agenzia Nova” il presidente della commissione Difesa della Camera, il deputato M5s Gianluca Rizzo, interpellato sulla trattativa in corso tra Cnh Industrial e il gruppo cinese Faw Jiefang per la possibile vendita di Iveco. Alla domanda se, su questo dossier, non entri in gioco una questione di sicurezza nazionale, Rizzo ha sottolineato che “Iveco Defence rappresenta un importante riferimento per l'industria italiana della difesa. Abbiamo avuto in passato modo di visitarne gli stabilimenti – ha sottolinea Rizzo – e sappiamo quanto sia fondamentale per le nostre Forze Armate poter utilizzare questi mezzi, che molte volte in passato hanno salvato la vita dei nostri militari. Detto questo – ha aggiunto – ritengo che non si discute l'importanza strategica nel merito del piano della sicurezza che assume Iveco Defence, oltre l'importante volano per le esportazioni che sono in grado di assicurare le piattaforme prodotte. Proprio nelle scorse settimane, in commissione Difesa sono stati auditi i loro vertici, confermando l'importante trend in crescita di posizionamento dei loro mezzi anche in mercati europei ed extraUe”, ha concluso. (Rin)