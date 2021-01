Germania-Cina: Brinkhaus (Cdu), profondamente preoccupato per attività dei cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presidente dell'Unione, il gruppo democristiano-conservatore formato al Bundestag da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), Ralph Brinkhaus si è detto “profondamente preoccupato per le attività dei cinesi”. Inoltre, l'esponente della Cdu ha invocato la conclusione di un nuovo trattato di libero commercio tra Ue e Stati Uniti, dopo l'insediamento alla Casa Bianca del nuovo presidente del Paese, Joe Biden. Intervistato dal quotidiano “Handelsblatt”, Brinkhaus ha affermato che la Germania dovrebbe “premere molto rapidamente” con propri partner europei al fine di “intensificare di nuovo le relazioni commerciali” tra Ue e Usa. “Dovremmo ritentare un accordo di libero scambio con l'America”, ha sottolineato il capogruppo dell'Unione. Il deputato della Cdu al Bundestag ha giustificato la necessità di concludere presto una tale intese dicendosi “profondamente preoccupato per le attività dei cinesi”. Come evidenziato da Brinkhaus, Pechino sta costruendo “vaste aree di libero commercio, che non solo riducono le tariffe e altre barriere, ma stabiliscono anche standard tecnici e amministrativi”. Per il capogruppo dell'Unione, l'Ue può far fronte a tali sviluppo soltanto con una dimostrazione di “forza con gli Stati Uniti”. (Geb)