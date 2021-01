Imprese: Webuild colloca nuovi titoli unsecured riservati a investitori istituzionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Webuild comunica di aver chiuso con successo il collocamento di ulteriori titoli obbligazionari, riservati a investitori istituzionali, per un importo nominale complessivo di 200 milioni di euro con un prezzo di emissione di 102, maggiorato dell’importo degli interessi maturati sul valore nominale dei titoli aggiuntivi nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2020 e la data di emissione. Stando al relativo comunicato stampa, i titoli aggiuntivi andranno a consolidarsi in un’unica serie con i precedenti 550 milioni emessi il 15 dicembre (con scadenza 15 dicembre 2025) portando il totale di tale prestito obbligazionario a 750 milioni. I titoli aggiuntivi saranno quotati presso il Global Exchange Market della Borsa di Dublino (Euronext Dublino), con regolamento previsto il 28 gennaio 2021. I proventi derivanti dall’emissione, prosegue la nota, saranno utilizzati per rifinanziare indebitamento esistente del Gruppo. (segue) (Com)