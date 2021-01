Imprese: Webuild colloca nuovi titoli unsecured riservati a investitori istituzionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stando alla nota, tenuto conto del protrarsi del contesto macroeconomico legato alla pandemia l’emissione dei titoli aggiuntivi permette a Webuild, sfruttando il forte interesse del mercato per un’emissione aggiuntiva, di allungare ulteriormente la vita media del debito, estendendone la durata ad oltre 4 anni, di incrementare la flessibilità finanziaria e di ridurre il costo implicito medio del prestito obbligazionario emesso a dicembre 2020. I risultati, scrive la società, confermano il significativo apprezzamento di Webuild nella comunità finanziaria internazionale e nazionale, riconoscendo il percorso di crescita del Gruppo avviato con Progetto Italia. BofA Securities, Goldman Sachs International, Imi – Intesa Sanpaolo, Natixis e Unicredit agiscono in qualità di joint lead managers, e Banca Akros – Gruppo Banco Bpm, Bbva ed Equita Sim agiscono in qualità di co-managers. (Com)