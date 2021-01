Paesi Bassi: Covid, da sabato in vigore coprifuoco dalle 21 alle 4:30 del mattino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi Bassi imporranno il loro primo coprifuoco notturno dalla Seconda guerra mondiale da sabato alle 21 ora locale nel tentativo di arrestare la diffusione del Covid-19. La maggioranza del Parlamento olandese, infatti, ha sostenuto la proposta di introdurre il coprifuoco ma ha stabilito un “ritardo” di mezz'ora rispetto alla proposta del governo del premier dimissionario, Mark Rutte, fissata alle 20:30. Il coprifuoco consentirà solo alle persone con bisogni urgenti di lasciare le loro abitazioni fra le 21 e le 4:30 ora locale e dovrebbe durare almeno fino al 9 febbraio. Le eccezioni includono le emergenze sanitarie; le persone che hanno bisogno di uscire per svolgere lavori essenziali; e le passeggiate per gli animali domestici. I trasgressori saranno soggetti a multe di 95 euro.Scuole e negozi non essenziali nei Paesi Bassi sono già stati chiusi da metà dicembre, a seguito della cessazione delle attività di bar e ristoranti imposta due mesi prima. I contagi di Covid-19 nei Paesi Bassi sono diminuiti costantemente nelle ultime tre settimane, ma le autorità sanitarie dell’Aia affermano che altre varianti del nuovo coronavirus porteranno a un’ennesima ondata di casi entro il prossimo mese se le misure di distanziamento sociale non saranno rafforzate. (Beb)