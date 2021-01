Governo: Renzi a Conte, ancora in tempo per fermarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo ancora in tempo per fermarsi. Il mio appello è: anziché andare a fare il compro, baratto e vendo dei singoli parlamentari, tornate alla politica". Lo ha detto il leader di Italia viva Matteo Renzi intervistato da “Piazza pulita”, su La7. "La nostra non è incertezza, ma un segno di aprirsi al compromesso - ha aggiunto Renzi -. Abbiamo scritto una lettera al premier che il premier non ha nemmeno letto, o se l'ha letta non ha risposto”. Renzi ha assicurato che la “discussione” non è tra lui e il premier Giuseppe Conte e che “quando D'alema dice che Conte è più popolare scopre l'acqua calda”. Certo, ha poi spiegato, “stupisce che il presidente del Consiglio cambi la terza maggioranza in tre anni. Prima stava con Salvini, poi con Zingaretti e adesso dalla Polverini a Ciampolillo. Se vogliono parlare con gente a cui offrono di tutto, facciano pure".(Rin)