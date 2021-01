Brasile: l'India autorizza l'esportazione del vaccino di AstraZeneca nel Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'India aveva avviato ieri, 20 gennaio, l'esportazione scorte di vaccini contro il coronavirus prodotti nel Paese grazie a un accordo con la AstraZeneca. Tra i paesi beneficiari non figurava il Brasile, che tuttavia aveva firmato un accordo per ricevere dei lotti. Secondo contratto, le scorte per il Brasile sarebbero dovute arrivare dall'India il 20 gennaio, dopo che una settimana fa il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha chiesto a Nuova Delhi di anticipare la consegna, allestendo un aereo della Fab per andare a prelevare per conto della fondazione Fiocruz il Covishield prodotto da Serum Institute of India. L'operazione si è però arenata, apparentemente, per un nodo di tipo politico. Gli accordi stretti dalle case farmaceutiche con sede in India hanno bisogno del visto buono del governo centrale all'esportazione del prodotto. Il Paese asiatico ha però avviato sabato una imponente campagna vaccinale e, nel momento di intensa domanda mondiale, il governo del primo ministro Narendra Modi, sembrava volersi prima assicurare un numero sufficiente di dosi per uso interno. (Brb)