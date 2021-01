Usa: assalto al Congresso, arrestato uomo che ha picchiato un agente con mazza da hockey

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti dell’Fbi hanno arrestato un cittadino statunitense originario di Wixom, cittadina del Michigan a 40 chilometri da Detroit, accusato di aver aggredito un membro delle forze dell’ordine utilizzando una mazza da hockey durante i fatti del 6 gennaio, quando un gruppo di sostenitori dell’ex presidente Usa, Donald Trump, ha fatto irruzione a Capitol Hill per interrompere la certificazione del voto elettorale. Lo riferiscono i media Usa, precisando che l’uomo arrestato è Michael Joseph Foy. L’uomo è comparso oggi davanti al giudice per rispondere alle accuse a suo carico. I capi di imputazione comprendono l’ingresso in una zona soggetta a restrizioni, aggressione, resistenza, opposizione, e intimidazione nei confronti di un pubblico ufficiale.(Nys)