Roma 2021: i 5 consiglieri ribelli M5s "candidato super partes", centrosinistra strizza l'occhio

- L'appuntamento con la scadenza della consiliatura di Virginia Raggi si avvicina e, anche se non è ancora chiaro quando si voterà per le elezioni amministrative del 2021 a Roma, la campagna elettorale nella Capitale non si ferma. Cinque consiglieri capitolini di peso del M5s romano da mesi chiedono che si svolgano le "comunarie", un percorso di voto sulla piattaforma Rousseau per scegliere il candidato sindaco, e hanno criticato la scelta di Raggi di lanciare la sua ricandidatura senza aver prima avuto un confronto con la base. Enrico Stefàno - esponente storico del M5s capitolino che con Raggi ha condiviso gli scranni dell'opposizione all'ex sindaco Ignazio Marino - Donatella Iorio, Marco Terranova, Alessandra Agnello e Angelo Sturni ora hanno aperto a uno scenario di alleanza sul modello di quello di governo. Con un post su Facebook i cinque hanno spiegato che "serve un candidato sindaco capace di unire, una figura terza rispetto alle varie forze politiche in campo e di alto profilo istituzionale, in grado di incarnare al meglio il ruolo di guida in una consiliatura costituente, replicando lo schema del livello nazionale su Roma". Un messaggio chiaro che è stato abbracciato da esponenti del centrosinistra romano. (segue) (Rer)