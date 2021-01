Roma 2021: i 5 consiglieri ribelli M5s "candidato super partes", centrosinistra strizza l'occhio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dibattito si apre infatti nella stessa giornata in cui il senatore del Partito democratico Bruno Astorre in un'intervista ha ribadito il no a un eventuale sostegno a Raggi e ha aperto alla possibilità di valutare la candidatura dell'ex presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, con un passato in Forza Italia e Popolo della libertà, a rappresentante della coalizione di centrosinistra. Uno scenario che si compone all'indomani del voto al Senato sulla fiducia al governo Conte, su cui Polverini, oggi al gruppo Misto, ha votato favorevolmente. "Se anche sul territorio dovesse strutturarsi una compagine liberaldemocratica, le forze del tavolo di centrosinistra decideranno se e come avvalersi dei contenuti che potrebbe portare l'ex governatrice della Regione Lazio", ha dichiarato Astorre, incassando però le critiche aspre sia di Fassina, sia di un fedelissimo della sindaca Raggi, l'assessore al Personale Antonio De Santis che ha commentato: "Strana idea di futuro per Roma quella del segretario regionale del Pd Bruno Astorre: al suo orizzonte, addirittura, il passato buio dei saluti romani di Renata Polverini. Per snobbare Virginia Raggi è disposto proprio a tutto". (Rer)