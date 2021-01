Arabia Saudita-Qatar: ministro Esteri Riad, entro pochi giorni sarà aperta ambasciata a Doha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita aprirà la sua ambasciata in Qatar entro "pochi giorni". Lo ha detto oggi all'emittente satellitare "Al Arabiya" il ministro degli Esteri del Regno, il principe Faisal bin Farhan. L'annuncio giunge in seguito alla Dichiarazione di Al-Ula, siglata lo scorso 5 gennaio, che ha sancito la fine del boicottaggio imposto il 5 giugno 2017 da Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrein ed Egitto contro il Qatar. Parlando della Dichiarazione di Al-Ula, il capo della diplomazia saudita si è detto fiducioso dell'attuazione dei punti dell'intesa da parte di tutti i firmatari. L'accordo di Al-Ula costituirà una solida base per il coordinamento del Golfo e degli arabi e ha gettato le basi per risolvere tutti i problemi in sospeso tra i Paesi coinvolti. (Res)