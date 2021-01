Golfo: Consiglio cooperazione firma intesa con ministro Esteri afgano su consultazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), Nayef Falah Mubarak Al-Hajraf, ha firmato oggi con il ministro degli Esteri dell'Afghanistan, Mohammed Hanif Atmar, a Riad un memorandum d'intesa per l'avvio di consultazioni in diversi settori, in particolare il campo politico, la cooperazione economica e i contatti interpersonali. La cerimonia della firma è stata preceduta da un incontro tra Al-Hajraf e il ministro degli Esteri afgano che hanno discusso dei modi per consolidare i legami, oltre agli ultimi sviluppi in Afghanistan e nella regione. Il Ccg comprende i seguenti Paesi: Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Oman, Kuwait e Bahrein. (Res)