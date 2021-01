© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- L'assessore regionale al Bilancio, Alessandra Sartore, partecipa all'inaugurazione della palestra della scuola primaria Leopoldo Franchetti, istituto comprensivo Elsa Morante. L'accesso ai giornalisti è consentito in piccoli gruppi per motivi di sicurezza sanitaria. Piazza Bernini 26 a Roma (ore 10)- Il presidente di Arsial, Agenzia regionale per l'innovazione e lo sviluppo dell'agricoltura del Lazio, Mario Ciarla, interviene alla presentazione del progetto "Emergenza Covid-19: interventi straordinari per le persone sole e le famiglie indigenti" presso l'emporio Caritas. Il progetto destina circa 750.000 euro derivanti dalla mancata partecipazione di Arsial alle fiere e alle altre iniziative promozionali a causa dell'emergenza Covid, all'acquisto di aiuti alimentari, provenienti da aziende con sede nel territorio del Lazio. Partecipa Don Benoni Ambarus, direttore Caritas di Roma. L'accesso ai giornalisti è consentito in piccoli gruppi per motivi di sicurezza sanitaria. Via Casilina Vecchia 19 a Roma (ore 10:30) (segue) (Rer)