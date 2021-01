Usa: Biden annuncia obbligo mascherine e test anti-Covid per chi arriva in aereo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, illustrando alla Casa Bianca il piano anti-Covid messo a punto dalla sua amministrazione ha sottolineato che "ci vorranno mesi” per garantire la somministrazione del vaccino a tutti i cittadini Usa. Per questo, l’inquilino della Casa Bianca ha chiesto a tutti di indossare le mascherine per i prossimi cento giorni, definendo “un atto patriottico” questa misura. “Secondo gli esperti – ha spiegato Biden – l’utilizzo della mascherina consentirà di salvare almeno 50 mila vite da qui al mese di aprile”. Il presidente ha quindi annunciato che verrà richiesto a chiunque arrivi in aereo negli Stati Uniti di sottoporsi a test anti-Covid prima di partire e a quarantena una volta arrivati. "Ci aspetta ancora un duro inverno di pandemia, la situazione peggiorerà prima di migliorare", ha concluso il presidente Usa.(Nys)