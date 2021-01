Usa: Biden firma dieci ordini esecutivi con misure anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato dieci ordini esecutivi contenenti le nuove misure per combattere la pandemia di Covid-19. Tra le iniziative, siglate nello Studio Ovale dall’inquilino della Casa Bianca, il potenziamento di test, tracciamenti e vaccinazioni, misure per favorire la riapertura delle scuole in sicurezza e il ricorso al Defence Production Act per aumentare la produzione di mascherine e materiale protettivo e farmaceutico.(Nys)