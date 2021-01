Usa: Biden, la nostra strategia anti-Covid si baserà su verità e non su rimozione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, illustrando alla Casa Bianca il piano anti-Covid messo a punto dalla sua amministrazione ha sottolineato che la nuova strategia contro la pandemia si baserà "sulla verità e non sulla rimozione". L’inquilino della Casa Bianca ha assicurato che ci sarà “un filo diretto” tra gli scienziati e i cittadini che vorranno informazioni sul virus, senza l’intermediazione del presidente o interferenze politiche. "Batteremo la pandemia", ha promesso il presidente annunciando le sue nuove misure anti-Covid. “Il nostro piano è di ripristinare la fiducia del pubblico – ha spiegato il capo dello Stato - faremo in modo che scienziati ed esperti di salute pubblica parlino direttamente” ai cittadini. "Ecco perché sentirete parlare di più [Anthony] Fauci che il presidente”, ha aggiunto Biden in riferimento al direttore dell'Istituto nazionale malattie infettive Usa.(Nys)