Arcuri: "Dalla prossima settimana personale aggiuntivo per le vaccinazioni"

- “Continuiamo a rafforzare la nostra capacità di vaccinazione: in merito alla call per rafforzare il sistema sanitario dei territori abbiamo avviato la selezione delle candidature, su oltre 20 mila richieste”. Lo ha affermato il commissario all’emergenza, Domenico Arcuri, durante conferenza stampa settimanale sulle misure di contenimento dell’epidemia. Le prime 2.769 persone “verranno inviate sul territorio a cominciare dalla prossima settimana per rafforzare la capacità di somministrare i vaccini”, ha aggiunto. “Da qualche giorno - ha spiegato il commissario - la pressione sulle terapie intensive e l’occupazione dei reparti di area medica inizia lentamente ad alleggerirsi”. Questo vuol dire “che l’inasprimento delle misure sotto Natale sta producendo effetti almeno in termini di contenimento”, ha aggiunto.Arcuri ha quindi chiarito che “gli effetti della campagna vaccinale sarebbero stati maggiori ma i ritardi nelle consegne da parte di uno dei due fornitori di vaccini l’hanno rallentata”. Siamo passati “da una media di 80 mila vaccini somministrati al giorno ad una di 28 mila” a causa di questi ritardi, ha aggiunto. A questo proposito, il commissario ha annunciato che “la prossima settimana riceveremo il 20 per cento in meno di fiale di vaccino Pfizer” rispetto a quanto previsto, a causa di una decisione “unilaterale” dell’azienda. “La pandemia continua a produrre i suoi effetti nefasti nel mondo”, ha affermato il commissario durante il suo intervento. Il numero dei decessi per Covid negli Stati Uniti ha superato le 406 mila persone”, più delle perdite sella seconda guerra mondiale. Anche in Europa “i contagi continuano a moltiplicarsi”, ha aggiunto ricordando che “non si riesce a sconfiggere questo virus”. (Rin)