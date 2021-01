Iraq: Al Sadr, non permetteremo ritorno del terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il religioso sciita iracheno Muqtada al Sadr ha condannato il duplice attacco suicida avvenuto questa mattina a Baghdad, in Iraq, affermando che non permetterà il ritorno del terrorismo dinamitardo nel Paese. In un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter, Al Sadr scrive: “Non permetteremo al terrorismo, alle esplosioni e alle cinture esplosive di ritornare. Tutti noi siamo soldati arruolati, che si tratti di un gesto dei terroristi, degli occupanti, di esterni, o di corrotti”. “La nostra Patria è più preziosa di ogni cosa”, conclude il tweet. Secondo il bilancio aggiornato, l'attacco ha provocato la morte di 32 persone e il ferimento di altre 110. (Res)