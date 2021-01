Milano: Bolognini (Lega), da Maran solita sparata elettorale su legge rigenerazione urbana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'assessore Maran oggi in commissione consiliare ha fatto l'ennesima sparata da campagna elettorale: adesso vorrebbe impugnare alla Corte Costituzionale la legge regionale sulla rigenerazione urbana. La prima assurdità della questione è che la Giunta, a guida Pd, vuole impugnare una legge sulla quale il governo, a guida sempre Pd, non ha presentato nessun tipo di ricorso, ritenendola, evidentemente, valida e inattaccabile a livello costituzionale. Ma ancora più assurdo è l'atteggiamento di Maran che, dal momento dell'approvazione della legge non ha mai fatto proposte concrete di modifica a Regione Lombardia, ma ha sempre usato la questione, ciclicamente, a fini strumentali ed elettorali". Lo dichiara in una nota Stefano Bolognini, commissario provinciale di Milano della Lega Salvini Premier. "Regione stessa – sostiene Bolognini - ha già più volte invitato Maran a sedersi ad un tavolo, come si fa di solito tra istituzioni, per discutere di eventuali problematiche della legge. Ciò non è mai stato fatto e non certo per la scarsa volontà di Regione Lombardia. Suggerirei quindi all'assessore Maran di evitare i proclami e di aprire un confronto istituzionale serio, con proposte concrete, con Regione. Una cosa è certa – conclude l'esponente della Lega – ammesso che ci sia qualcosa da risolvere e da cambiare in una legge che punta a rilanciare le periferie e a riqualificare le aree dismesse, che a Milano sono tante, con le sue sparate da campagna elettorale Maran non risolverà nulla". (Com)