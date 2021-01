© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a milano e in LombardiaREGIONEConferenza stampa del consigliere regionale e Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali, Emanuele Monti, che presenta insieme al Sindaco e all’amministrazione Comunale il nuovo punto tamponi antigenici rapidi.Imbarcadero di Angera (Va) (ore 9.30)Presentazione delle "Mappe della povertà educativa in Lombardia", il report realizzato da Openpolis in collaborazione con l’impresa sociale "Con i bambini". All’evento, che viene trasmesso anche in diretta streaming, partecipano Alessandro Fermi (Presidente del Consiglio regionale della Lombardia); Dario Violi (Consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia); Stefano Buffagni (Presidente del Comitato di Indirizzo Strategico del Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile); Vincenzo Smaldore (Openpolis); Giovanni Fosti (Presidente Fondazione Cariplo); Carlo Borgomeo (Presidente Con i Bambini); Riccardo Bettiga (Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Lombardia).Palazzo Pirelli, Sala Gonfalone, via Fabio Filzi, 22 (ore 11.00)L'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, effettua dei sopralluoghi a Boltiere (Bg) e Fara Gera d'Adda (Bg) relativi alle opere finanziate con il Piano Lombardia, in particolare la Variante di Boltiere e la riqualificazione della passerella sul fiume Adda. Sono presenti anche i sindaci dei due Comuni, mentre a Boltiere è presente anche il presidente della Provincia di Bergamo, Gianfranco Gafforelli.Circonvallazione Ovest, rotatoria tra la ex S.S. 525 e la S.P. 142 – Boltiere (ore 10.00); municipio, piazza Roma, 1 - Fara Gera d'Adda (ore 11.15)L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, interviene per la consegna alla Polizia locale di un veicolo ibrido accessoriato con dash-cam e altre dotazioni di servizio. Il progetto presentato dalla locale amministrazione comunale è stato finanziato dalla Direzione Sicurezza di Regione Lombardia con il bando sulle dotazioni strumentali per le Polizie locali.Palazzo dell'Acqua, via San Carlo, 17, Cerro Maggiore (Mi) (ore 11.30)VARIEEvento virtuale di celebrazione dei 100 anni dsella nascita del Partito comunista italiano con gli interventi di Gianni Cuperlo, Claudia Mancina, iero Fassino, Silvia Roggiani, Filippo Barberis, moderati da Giacomo Marossidiretta streaming sulla pagina Facebook del PD Milano Metropolitana (ore 18.30)(Rem)