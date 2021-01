Usa-Russia: “Cnn”, Biden punta a estensione di 5 anni per trattato riduzione armi strategiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente Usa, Joe Biden, intende prolungare di cinque anni la validità del Trattato sulla riduzione delle armi strategiche (nuovo Trattato Start), la cui scadenza è fissata al 5 febbraio prossimo. Lo riferisce la “Cnn”, citando una fonte vicina al dossier. Il nuovo inquilino della Casa Bianca si era espresso a favore del rinnovo del trattato con la Russia e il suo utilizzo come base per perseguire futuri accordi sul controllo degli armamenti. Anche il segretario di Stato designato, Antony Blinken, aveva evidenziato durante la sua audizione di conferma al Senato che Biden intendeva chiedere un'estensione del trattato, precisando però che il neopresidente non aveva ancora preso una decisione sulla durata temporale di tale proroga. (segue) (Nys)