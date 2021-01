Roma: Campidoglio, playground parco Colle Oppio aprirà regolarmente sabato 23 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il playground del parco di Colle Oppio aprirà regolarmente al pubblico sabato 23 gennaio 2021. Da quel giorno, quindi, saranno utilizzabili il campo da basket e i due campi da calciotto, ad eccezione del nuovo skate-park. Lo comunica il Campidoglio in una nota. Quest'area è rimasta finora chiusa per motivi di sicurezza. La ditta che ha realizzato l'opera si è già attivata per risolvere le criticità che ne avevano pregiudicato l'uso in sicurezza. Il termine delle operazioni è previsto non oltre i primi giorni della prossima settimana. Il Campidoglio ricorda che tutte le attività sportive, come previsto dal nuovo Dpcm, sono consentite in modalità individuale.(Com)