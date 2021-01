Usa: Casa Bianca, Biden confermerà Christopher Wray alla guida dell'Fbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, intende confermare Christopher Wray nel ruolo di direttore dell'Fbi, nutrendo in lui “una grande fiducia”. Lo riferisce su Twitter la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, confermando le indiscrezioni della stampa filtrate nelle scorse ore. "Il presidente Biden intende mantenere il direttore dell'Fbi Wray nel suo ruolo, ha fiducia nel lavoro che sta facendo", scrive Psaki. Nominato dall'ex presidente Donald Trump nel 2017 in sostituzione di James Comey, Wray ha un mandato di dieci anni. La sua permanenza alla direzione del Bureau era già sostenuta da diverse fonti della stampa statunitense. Psaki si era tuttavia rifiutata di rispondere a una domanda in merito ieri sera, dichiarando di non aver ancora discusso la questione con Biden.(Nys)