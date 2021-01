Usa: autorità Washington Dc chiedono sostegno Guardia nazionale fino al 30 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Washington Dc hanno chiesto che la Guardia nazionale, dispiegata nella capitale durante la cerimonia di insediamento del neopresidente Joe Biden, resti in città fino al 30 gennaio, in modo da garantire la sicurezza anche in occasione del primo discorso al Congresso del nuovo inquilino della Casa Bianca. Lo ha reso noto Christopher Rodriguez, direttore dell'agenzia per la Sicurezza e la Gestione delle emergenze. "Abbiamo presentato una richiesta per ottenere il sostegno della Guardia nazionale nella gestione del traffico e il controllo della folla fino al 30 gennaio”, ha spiegato il funzionario.(Nys)