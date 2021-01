Governo: Renzi a Conte, ci siamo per confronto ma non siamo Ciampolillo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mio personalissimo suggerimento al presidente del Consiglio e a tutti gli altri è di smetterla di fare le polemiche. Se volete confrontarvi nelle sedi istituzionali ci siamo. Non ci prenderete mai come dei Ciampolillo qualsiasi dicendo che non servono i vaccini e insaponando gli ulivi". Lo ha detto il leader di Italia viva Matteo Renzi a “Piazza pulita”, su La7. Il leader di Iv ha ribadito al governo la richiesta di attivare il Mes per le spese sanitarie che "farebbe risparmiare ai cittadini 564 milioni di euro”.(Rin)