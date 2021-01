Ue: Generali Investments, Bce mantiene la rotta, scenario in linea con aspettative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale europea non vede alcun motivo per modificare l’outlook economico fornito nell’ultima riunione di dicembre, nonostante il peggioramento del quadro pandemico e l’intensificazione delle serrate. È quanto scrivono in una nota gli analisti di Generali Investments, sottolineando che la presidente Christine Lagarde ha ribadito la necessità di considerare anche sviluppi positivi come l'inizio della campagna di vaccinazione o la rimozione di alcuni ostacoli al prossimo bilancio dell’Unione europea e al Recovery and resilience facility (Rrf), o ancora la fine dell’incertezza elettorale negli Stati Uniti. A differenza delle aspettative della Bce di dicembre, prosegue la nota, è stato raggiunto un accordo commerciale tra Unione europea e Regno Unito, e il settore manifatturiero è su una traiettoria espansiva: questi fattori in parte superano il peggioramento del contesto pandemico, il previsto calo dell'attività nel quarto trimestre 2020 e l'inflazione estremamente debole. Di conseguenza, secondo Generali Investments, le proiezioni di dicembre sono ancora considerate "ampiamente valide". (segue) (Com)