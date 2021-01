Ue: Generali Investments, Bce mantiene la rotta, scenario in linea con aspettative (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bce, si legge nel documento, continua quindi a vedere rischi orientati al ribasso. “Riteniamo che un'estensione delle attuali misure di lockdown fino al secondo trimestre innescherebbe una rivalutazione della situazione economica, cosa che la presidente Lagarde ha suggerito in una recente intervista: inoltre, sebbene la forza dell'euro abbia perso slancio dall'ultima riunione politica, è ancora motivo di preoccupazione per la banca centrale, e la Bce monitorerà i tassi di cambio molto scrupolosamente”, scrivono gli analisti di Generali, sottolineando che sebbene il Consiglio direttivo abbia ribadito di essere “pronto ad adeguare tutti gli strumenti", un’ulteriore azione politica sembra essere piuttosto distante. In primo luogo, prosegue la nota, la valutazione macro è ancora in linea con quella di dicembre quando è stato lanciato un pacchetto audace di misure. In secondo luogo la presidente Lagarde ha nuovamente elogiato i meriti del Pepp sottolineando la sua flessibilità e suggerendo che gli acquisti potrebbero essere anticipati, sottolineando che il Consiglio direttivo adotta un “approccio olistico alle condizioni di finanziamento che valuta come ampiamente favorevoli". (segue) (Com)