Ue: Generali Investments, Bce mantiene la rotta, scenario in linea con aspettative (3)

- In terzo luogo, scrivono ancora gli analisti, ha suggerito come “la palla sia di nuovo nel campo dei governi, con la necessaria rapida attuazione dell'Rrf e in generale il mantenimento di una posizione di politica fiscale favorevole, Infine, per quanto riguarda il tasso di cambio, ha affermato che “tutti gli strumenti possono essere modificati e nulla è fuori discussione”, ma “lo consideriamo una semplice indicazione di massima, piuttosto che l'annuncio di voler effettivamente agire per limitare qualsiasi potenziale ripresa della forza dell'euro. Il rischio maggiore per l’auto imposto atteggiamento attendista, conclude la nota, è “un peggioramento significativo del quadro pandemico, con il protrarsi delle misure di lockdown ben oltre il secondo trimestre dell'anno e il rinvio del previsto ritorno alla normalità nella seconda metà dell'anno: in questo caso il Pepp verrebbe molto probabilmente nuovamente esteso”. (Com)